L’hotel Principe di Piemonte, primo in Italia ad ottenere la certificazione di salubrità ambienti

VIAREGGIO - Un importante traguardo per l’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, primo in Italia ad avere ottenuto l’autorevole certificazione per la salubrità dei suoi ambienti rilasciata da Kiwa Italia. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi 4 agosto nella splendida sala Buttefly dell’iconico Hotel che investe per proteggere e tutelare i suoi ospiti, garantendo loro la sicurezza necessaria per rendere il soggiorno il più piacevole possibile

L’iconico hotel della Versilia ha dimostrato il proprio impegno a creare una cultura della responsabilità e seguire le migliori pratiche per aumentare la sicurezza sanitaria. Con questo spirito e con questo obiettivo il Principe di Piemonte di Viareggio, si è avvicinato alla certificazione sviluppando un modello gestionale ad hoc, innovativo e di alto livello. Siamo orgogliosi di questa certificazione perché desideriamo che i nostri ospiti ed i nostri collaboratori si sentano al sicuro ed è per questo che abbiamo sempre investito sulla loro tutela. Ci siamo sempre impegnati e continueremo ad impegnarci quotidianamente per il raggiungimento e il mantenimento di tale obiettivo”, ha commentato il General Manager Stefano Plotegher.