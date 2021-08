Nozze d’argento per Brunello e il Giro della Toscana

Il vulcanico Brunello Fanini ha presentato la 25esima edizione del Giro della Toscana Femminile di ciclismo, gara dadicata all'indimenticata Michela Fanini.

Brunello Fanini non si ferma e rilancia la gara internazionale di ciclismo femminile piu’ importante a livello italiano. Dopo un anno di stop a causa del Covid torna il Giro della Toscana femminile, articolata su tre giorni. Al tettuccio di Montecatini la presentazione ufficiale della 25esima edizione della corsa cui prenderanno parte 170 ragazze di 25 squadre, 17 straniere e 8 italiane, in rappresentanza di 20 nazioni. Di fronte ai vertici delle istituzioni e della Federciclismo il ricordo commosso di Michela Fanini cui da sempre è dedicata la corsa, scomparsa in un tragico incidente nell’ ottobre 1996.

Venerdi’ 27 agosto la gara sara’ come tradizione anticipata dal cronoprologo di Campi Bisenzio. Poi le due tappe, quella del sabato 117 km con partenza e arrivo a Segromigno in una giornata caratterizzata dalla dura salita di Valgiano nel finale, la seconda, durissima domenica 28, 127 kilometri da Capannori a Montecatini con 6 gran premi della montagna. Il giro di Toscana verra’ corso e seguito nel piu’ assoluto rispetto delle norme anticontagio.