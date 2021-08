Oggi si decide il Toscana 2021; duello tra Sierra e Leleivyte

CICLISMO - Tappa decisiva al 25esimo Giro della Toscana Internazionale Femminile con la Lucca-Montecatini di 127 chilometri. E' la frazione più dura e anche quella decisiva della bella corsa voluta da patron Brunello nel ricordo di Michela Fanini. La cubana Sierra vuol concedere il bis ma deve tenere d'occhio la forte lituana Rasa Leleivyte.

E ora allacciatevi le cinture perché domenica 29 agosto arriverà l’ultima fatica per le atlete… quella che di solito ha deciso il “Toscana”. A chiudere la rassegna sarà l’inedita Lucca-Capannori-Montecatini di 127km… con l’arrivo che torna nella città termale una ventina di anni. Si tratta di una prova particolarmente dura con ben 6 gran premi della montagna… tre nella prima parte di gara con le insidiose salite alle Selvette di Segromigno Monte… e tre nel finale con le arrampicate verso Vico… poi 10 km di discesa e pianura nella Nievole per volare verso lo striscione del traguardo posto in Viale Verdi. La tappa, tra l’altro, inizierà da Lucca dalle splendide Mura Urbane, con il via ufficioso alle ore 11.55. La carovana si sposterà poi a Capannori, nella rinnovata piazza Aldo Moro… dove alle 12.30 ci sarà la partenza ufficiale.