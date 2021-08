Pavel Group a segno in Friuli; gran debutto della copilota lucchese Miriana Gelasi

MOTORI - I colori della compagine pistoiese hanno di nuovo messo a segno un risultato di spessore grazie alla giovane copilota lucchese Miriana Gelasi, alle note del friulano Roberto Bertolutti su Skoda Fabia R5 del Team RB Motorsport, in occasione del 56esimo Rally del Friuli Venezia Giulia, quinta prova del Campionato Italiano WRC.

Per la Gelasi, all’undicesima gara stagionale (con significative partecipazioni “tricolori”) si è trattato del debutto su una vettura di vertice e la prima volta anche al fianco di Bertolutti. Esperienza positiva oltre che estremamente formativa, con una 19esima posizione assoluta, seconda in over 55 per il pilota udinese di Faedis.