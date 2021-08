Raddoppiano i casi di covid 19; su i ricoverati, giù le terapie intensive

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 su 14.286 test di cui 9.440 tamponi molecolari e 4.846 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,35% (11,3% sulle prime diagnosi).

I vaccini somministrati in toscana sono 4.194.833. Sono i dati diffusi poco fa dal Governatore della Toscana Eugenio Giani sulla sua pagina facebook. I ricoverati sono 198 (5 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 91 anni.