Vaccini per tutti senza prenotazione: buona la prima

VIAREGGIO - E' partita bene la prima giornata di vaccinazione ad accesso libero in provincia di Lucca. Da questo lunedì, 30 agosto, in tutta la Toscana è infatti possibile per tutti ricevere la prima dose senza prenotazione, semplicemente presentandosi con documento e tessera sanitaria.

Una possibilità già prevista da alcune settimane per i ragazzi dai 12 ai 18 anni e adesso estesa a tutte le fasce di età, per raggiungere in ogni modo coloro che ancora non si sono vaccinati. In tutta la provincia nel primo giorno 279 dosi somministrate in open access, di cui 179 solo a Lucca. Buon andamento anche all’hub del Terminetto, riferimento per la Versilia.

In Versilia, seconda zona distretto della Asl per copertura con il 78,3% della popolazione vaccinata con almeno una dose, a soffrire è ancora la fascia dei 30enni e 40enni, che preoccupano meno tuttavia dei circa 5.600 50enni e dei quasi 3mila 60enni che ancora mancano all’appello.

L’orizzonte della Regione Toscana e del Commissario Figliuolo è quello del 30 settembre per raggiungere l’immunità di gregge. Dal 1° ottobre è intenzione della Regione chiudere i grandi hub, come quello al polo fieristico di Carrara. Dovrebbe proseguire invece l’attività dei centri minori come Viareggio.