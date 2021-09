Va alla forte Lombardia il tricolore MTB Team Relay

MONTAIN BIKE - Ha vinto allo sprint la Lombardia battendo in volata il Sud Tirol. Terza la Valle d’Aosta. Al Ciocco si è aperto in questo modo un lungo fine settimana di gare in chiave MTB, preludio al mondiale Master che si svolgerà esattamente fra una settimana.

Sul Colle di San Quirico, nel cuore della Garfagnana, è stato assegnato il primo tricolore nella categoria Team Relay, al termine da una gara avvincente, dominata nella prima parte dal Veneto. Il titolo italiano di questa specialità è andato ai vari Comitati Regionali iscritti al temine di cinque giri di un bel percorso realizzato all’interno della tenuta del Ciocco. In gara 5 concorrenti per ogni comitato: 2 femmine e 3 maschi. Un po’ di rammarico per il comitato regionale della Toscana, fuori dal podio ma desideroso di riscatto, e che può mettersi in mostra già nella prossima gara di domani. Sì, perché la tenuta del Ciocco invita a seguire il ricco programma di gare Cross Country con gli appuntamenti del pomeriggio e della giornata di domenica mattina. Grande attesa per oggi alle 16.30 con le qualifiche del primo Campionato Italiano di Pump Track della storia, all’interno del Pump Track Dome, mentre la giornata di domani vedrà disputarsi la finalissima di Coppa Italia XCO giovanile, con partenza degli esordienti alle 8.30. Abbiamo sentito anche il CT della nazionale italiana di MTB Mirko Celestino che da queste parti è ormai di casa.