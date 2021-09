Assegnati 5 alloggi ERP a Loppia di Barga

BARGA - Sono pronti ed ospiteranno ora cinque famiglie i nuovi alloggi ERP che il Comune di Barga, grazie ad un finanziamento di Regione Toscana e Lode per oltre 600 mila euro, è riuscito a realizzare nell’area, ormai dismessa, dell’ex mattatoio comunale di Loppia.

L’inaugurazione dei nuovi alloggi di via Santa Maria (che sono gestiti da ERP e che sono stati tutti e cinque già assegnati) è avvenuta martedì 28 settembre, alla presenza dei dirigenti di ERP e dell’Amministrazione Comunale. L’operazione parte da lontano, era il 2014, quando vennero assegnati i fondi per questo intervento il cui progetto definitivo è del 2017. Un intervento complesso, soprattutto nell’iter procedurale ma che infine si è riuscito a completare con i lavori che finalmente si sono adesso conclusi. In tutto, come detto, gli alloggi sono cinque di cui due in grado di ospitare famiglie più numerose. La sindaca del comune di Barga, Caterina Campani, che ha seguito l’iter procedurale insieme agli assessori Pietro Onesti e Sabrina Giannotti, ha espresso soddisfazione per la conclusione di un progetto che ha richiesto un grande impegno di tutti, ma che il comune ha fortemente voluto per rispondere al dramma crescente dell’emergenza abitativa collaborando fattivamente anche con ERP. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di ERP Andrea Bertoncini. Come sottolineato nel corso dell’inaugurazione, l’ulteriore disponibilità di questi alloggi ha permesso di fare una migliore razionalizzazione tra tutti gli alloggi disponibili sul territorio comunalE, permettendo di rivedere in modo ottimale, l’assegnazione di alcune strutture in base alla metratura.