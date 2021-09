La pioggia non ferma le Mtb; assegnati al Ciocco i titoli giovanili di Coppa Italia Cross Country

In una domenica caratterizzata da una pioggia a tratti anche battente, si è svolta al Ciocco la quinta ed ultima prova del circuito nazionale di Coppa Italia dedicato ai Comitati Regionali. Nel circuito di circa 3,4 km, si sono sfidati i giovani delle categorie Esordienti 1° e 2° anno e Allievi 1° e 2° anno.

A sfidarsi sono stati i singoli atleti, ma soprattutto in questa competizione i vari comitati regionali che con il risultato dei propri atleti dovevano incassare l’ultimo bottino di punti per confermare o scalare la classifica generale al termine di cinque tappe iniziate ad Agrigento in aprile..

Alla fine di soprese nei primi posti non ce ne sono state. L’Alto Adige portava in Garfagnana una autentica corazzata e con i punti ottenuti, ha confermato la vittoria della classifica generale; confermati anche il definitivo secondo posto di Lombardia ed il terzo di Piemonte. Quarto e quinto posto confermato anche per Veneto e Toscana

Per quanto riguarda i singoli piazzamenti, la gara del Ciocco è stasta vinta per gli allievi 2 da Gabriel Borrre del comitato Valle d’Aosta, mentre nelle donne ha vinto Valentina Corvi del comitato della Lombardia; Per gli allievi primo anno, vittoria di Luca Fregata del comitato regionale del Veneto e per le donne di Anna Pellegrini del comitato Piemonte; negli esordienti 2 ha vinto Ettore Fabbri della squadra del Friuli Venezia Giulia e per le donne Elisa Ferri della rappresentativa Toscana, che ha confermato quelle che erano le aspettative.

Negli esordienti primo anno infine la vittoria di Aroon Scudieri del Team Bolzano e per le donne di Elisa Bianchi del comitato Lombardia.

Di sicuro non è mancato agonismo ed anche difficoltò tecnica in questa ultima e decuisiva prova della Coppa Italia Giovanil. Tutto è stato reso più impegnativo dal fango che, via, via che la pioggia continuava a cadere, si è impadronito di tutto il tracciato, tanto da fare decidere per la riduzione di alcuni giri ed anche per una modifica nella parte finale del percorso.