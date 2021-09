Lucchese ad Ancona dopo un lustro con tanta voglia di riscatto

CALCIO C - Sono trascorsi più di 5 anni e mezzo dall'ultima volta: era il 27 febbraio 2016 e la Lucchese fu nettamente sconfitta ad Ancona per 3 a 0. Quel giorno al Del Conero ci fu un tracollo per la squadra rossonera. Ancona subito in vantaggio con Di Ceglie al 4'. Le altre due reti di Bussi e Cognigni.

Quella Lucchese, che aveva Francesco Baldini in panchina, va detto però che naufragò solo a ridosso del 90esimo e francamente fu penalizzata anche da alcune discutibili decisioni arbitrali. Oramai è passato parecchio tempo e di quel giorno e di quei protagonisti non ritroveremo nessuno. Più che un lustro sembra passato un secolo. Intanto la squadra rossonera continua nella sua preparazione in vista della nuova sfida coi dorici di Colavitto. Dopo l’allenamento del giovedì manca solo la rifinitura del venerdì mattina prima della partenza per le Marche. Da capire le scelte di Guido Pagliuca che finalmente si accomoderà in panchina. Gara insidiosa visto che l’Ancona è partito abbastanza bene (7 punti in classifica) e domenica scorsa (sempre in casa) ha superato 2-0 (perle di Sereni e Rolfini oltre a un rigore sbagliato) il Pontedera. La Lucchese è chiamata a fare meglio e ne ha le possibilità ora che ha recuperato quasi tutti gli effettivi.