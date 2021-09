Quasi 1.500 pellegrini per la Francigena Tuscany Marathon

PIETRASANTA - Si presenteranno in 1.420 al nastro di partenza di Piazza Duomo a Pietrasanta, i camminatori-pellegrini che parteciperanno domenica 26 settembre alla terza edizione della Francigena Tuscany Marathon. Uno su quattro da fuori Toscana.

Dopo l’edizione ridotta dello scorso anno causa Covid, l’unica maratona sulla via Francigena in Toscana sull’antico sentiero di “Sigerico”, si conferma tra gli eventi più partecipati ed importanti nel panorama nazionale. Organizzata dall’Associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta con il patrocino del Comune di Pietrasanta, la collaborazione di associazioni e volontari ed il supporto dei comuni di Camaiore, Massarosa e Lucca, la maratona torna nel suo format originale con 4 percorsi previsti con difficoltà crescente di 10, 11, 22 e 42 km.

Un percorso che seguirà al 100% il tracciato ufficiale della Via Francigena, con alcune varianti che sono state rese necessarie per una sua messa in sicurezza, privilegiando mulattiere e strade a bassa percorrenza di traffico veicolare.