A Lucca il “Buy Tuscany”, la tre giorni del turismo con operatori da tutto il mondo

LUCCA - Sarà Lucca la città la Toscana presenterà i suoi gioielli turistici agli operatori italiani e internazionali. Dal 18 al 20 ottobre è infatti in programma in centro storico il “Buy Tuscany”, ovvero l’evento-laboratorio che da tredici anni Regione e Toscana Promozione Turistica organizzano per far dialogare offerta e domanda attraverso incontri diretti tra aziende del settore turistico

La kermesse, presentata a Firenze, si svolgerà negli spazi del Real Collegio ma anche di Villa Bottini, di Palazzo Pfanner e dell’orto botanico e vedrà la presenza di 94 responsabili acquisti di aziende italiane e 113 buyers internazionali dei più importanti tour operator, provenienti dai maggiori paesi europei ed extraeuropei: in particolare dagli Stati Uniti, bacino importante di turisti per la Toscana, ma anche da Canada, Francia e Germania. Novantatré sono le aziende toscane che si racconteranno e che hanno scelto di esserci: avrebbero potute essere anche di più, le richieste non sono mancate, ma in tre giorni non ci sarebbe stato spazio nelle agende per incontrare gli operatori a cui vendere i prodotti.