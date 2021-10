Amore e Vita verso un gran finale: dall’Agostoni al Giro del Veneto

CICLISMO - Settimana di fuoco per il team di Ivano e Cristian Fanini. Si riparte con la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, con l'atleta di casa, Marco Tizza che punta forte su questa corsa. Il capitano di Amore & Vita correrà infatti sulle sue strade, davanti alla sua gente e supportato dai suoi tifosi.

Dopo questo appuntamento, si farà rotta per il Giro del Veneto e la Veneto Classic, due corse sotto certi aspetti rinnovate (il Giro del Veneto ritorna in calendario dopo diversi anni grazie all’impegno dell’ex campione Pippo Pozzato) che però hanno un fascino ed un prestigio fuori dal comune. Gli atleti di Amore e Vita saranno come sempre diretti da Marco Zamparella e Maurizio Giorgini e proveranno a migliorare nettamente le performance inferiori alle aspettative di Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine, dopo un Giro di Sicilia corso invece da ottima squadra e sempre tra i protagonisti. “C’è da concludere questa stagione italiana nel migliore dei modi – commenta il D.S. Zamparella – quanto meno ci proveremo ad occasione, perché sono sicuro che Tizza, Totò, Appollonio e i giovani Cassarà e Benedetti possano farsi valere e hanno tutte le carte in regola per puntare ad un obbiettivo rilevante.” La formazione sarà completata dal velocista ucraino Vlady Zubar ed uno tra Charly Petelin, che non ancora più corso dal bruttissimo incidente nel del campionato nazionale, nel quale riportò la frattura di due tre vertebre sacrali, e l’esperto Stefano Pirazzi.