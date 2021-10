E’ subito grande Nottolini: travolto il Margutta Civitavecchia

PALLAVOLO B1 DONNE - Splendido debutto stagionale della Nottolini Toscana Garden che supera nettamente (3-0) il Margutta Civitavecchia con parziali eloquenti: 25/20 25/19 25/18. La partita si è giocata a porte chiuse e questa è l'unica nota stonata della serata.

Coach Capponi presenta in sestetto di partenza capitan Bresciani in cabina di regia al centro Bianciardi (in grande spolvero come anche la sua compagna Catani (ottima la sua prova) mentre dai lati a bombardare Tesanovic e Salvestrini in posto 4 mentre Coselli in posto 2 e come al solito dietro a raccattare qualsiasi pallone che arriva dall’attacco avversario la super libero Battellino. Detto questo a parte il primo set tenuto sempre in bilico con qualche defezione soprattutto in servizio da parte delle bianconere con la nuova fiammante maglia verde, la Nottolini prendeva le giuste misure alle laziali e chiudeva il primo set a proprio vantaggio. Una volta sciolto il ghiaccio per l’ approccio alla prima di campionato il secondo e terzo set le nostre avversarie seppur coach Grechi adoperava qualche cambio ,le nostre si mantenevano sempre a distanza d’ aver sotto controllo la partita. Buona la prima e soprattutto la prova corale. Da annotare anche nel pomeriggio la vittoria della serie B2 che è andata ad imporsi a Montelupo per 3/0 sconfiggendo la Pallavolo Scandicci. Da annotare come dicevamo l’unico pesante però neo di serata. Ancora una volta per il classico cavillo burocratico il Comune di Capannori non ha fatto pervenire la firma per la delibera per il caloroso pubblico che avrebbe affollato il PalaPiaggia e di conseguenza con grande rammarico di tutto l’ambiente la partita è stata giocata a porte chiuse. L’auspicio è che la questione si possa risolvere quanto prima altrimenti sarebbe un danno economico e d’ immagine per tutto l’ambiente capannorese oltrechè una cosa profondamente ingiusta visto il grande lavoro e il lustro che questa società porta ormai da anni in tutta Italia. Sabato prossimo trasferta sul campo del Volley Project in quel di Porto San Giorgio. Si va nelle Marche.