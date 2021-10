Il Pml al Salone del Libro di Torino

MASSAROSA - Lo stand del Premio Letterario Massarosa al Salone Internazionale del libro a Torino ha riscosso in tutti e cinque i giorni della manifestazione un gran successo attirando l'attenzione dei numerosi visitatori, delle case editrici, degli scrittori ed anche dei giornalisti di settore presenti.

La presenza a Torino del PLM è stata l’occasione per conoscere i partecipanti all’edizione in corso, molti dei quali hanno fatto visita allo stand con un ricco calendario di appuntamenti, e per promuovere l’edizione 2022 con l’obiettivo di far crescere ancora di più il premio facendogli conquistare il ruolo che merita come vero protagonista del panorama letterario e culturale italiano.

“Sono felice che il PLM abbia avuto a Torino la vetrina che merita – commenta la Sindaca Simona Barsotti – una presenza che va nella direzione già intrapresa nel 2018 dalla giunta Mungai con la partecipazione allora in collaborazione con la regione Toscana. Ringrazio chi ha lavorato a questo progetto e soprattutto la Fondazione Pomara Scibetta – Arte Bellezza e Cultura che lo ha sostenuto. Continueremo a lavorare per la crescita e lo sviluppo del PLM, una realtà culturale che ha enormi potenzialità e può diventare un punto di riferimento a livello nazionale, contribuendo alla promozione di Massarosa”.

Grazie al sostegno della Fondazione Pomara Scibetta – Arte Bellezza Cultura, lo stand è stato allestito con una suggestiva scenografia che evoca l’ambiente lacustre e i fiori di loto caratteristici di Massarosa. In questo modo i cinque giorni al Salone del Libro sono stati anche un ottimo biglietto da visita turistico per l’intero territorio.