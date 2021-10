Nottolini cala il tris, spazzato via anche il Volleyrò Copazzi

E’ qui la festa, sì Jovanotti, è qui la festa. E’ una Nottolini Capannori davvero fortissima e micidiale quella che prende a pallate la compagine romana che rimane pur sempre una squadra ben messa in campo e imbottita di ragazze selezionate in tutta Italia. Insomma, una sorta di Nazionale giovanile con giocatrici di buone e talvolta luminose prospettive. Ma la Nottolini, che ritrova i propri tifosi, è una macchina infernale che non lascia scampo a nessuno. Ci vuole un’ora, solo un’ora, perchè il risultato sia già di due set a zero a favore delle padrone di casa con parziali eloquenti e che non lasciano scampo a qualsivoglia commento: 25-16; 25-14. Tutto il complesso di coach Capponi gira a mille con una nota di merito (con lode) per Salvestrini, Lunardi e Varani (buonissimo il suo esordio da titolare. Solo nel terzo parziale le romane trovano una buona reazione grazie anche ad un leggero calo delle capannoresi. Si va via sul filo dell’equilibrio fino al 23 a 23 che il set è in bilico e la partita potrebbe riaprirsi. Macchè. Due guizzi di Alice Tesanovic archiviano il match e consentono così di incamerare la terza vittoria su altrettante partite che significa anche il primato in classifica. Top scorer di serata con 17 punti una eccellente, oseremmo dire superba, Lara Salvestrini. Archiviata la pratica Volleyrò ora la testa e la concentrazione vanno già alla difficile e insidiosa trasferta di sabato prossimo (ore 18,30) sul campo della Pieralisi Jesi, anche se nell’ambiente bianconero non dispiace almeno per qualche ora godersi il primo posto in classifica in compagnia della 3M Perugia e con il Castelfranco in agguato. Buona infine l’affluenza del pubblico seppur limitato dalle normative vigenti anti-covid. Pochi ma buoni dato che come sempre i tifosi capannoresi hanno dato il loro calore e il loro forte sostegno alla squadra.