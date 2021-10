Otto nuovi alloggi Erp: via libera al finanziamento

PIETRASANTA - Via libera da parte della Regione Toscana al finanziamento agli otto nuovi alloggi popolari di Pietrasanta. La giunta regionale ha infatti approvato nell'ultima seduta l'accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture che porterà in dote nuove risorse per realizzare, tramite Erp, 62 appartamenti di edilizia pubblica.

Grazie infatti a un’ulteriore ripartizione di risorse ministeriali sono state attribuite alla Toscana altri 6,7 milioni di euro cui si aggiungeranno 2,5 milioni di economie per interventi non realizzati e una integrazione di 1,2 milioni provenienti dal bilancio regionale per un toale di 10,5 milioni.

Pietrasanta è l’unico comune della provincia di Lucca a rientrare in questo progetto. Si tratta di otto alloggi per altrettante famiglie che saranno realizzati in via Bugneta. Il progetto, nato nell’ormai lontano 2012, era stato approvato dal Consiglio comunale con voto unanime nell’aprile del 2020 e attendeva solo il finanziamento, che adesso è di fatto sbloccato. Manca solo la firma sull’accordo di programma tra Regione e Governo atteso a brevissimo. Ad oggi a Pietrasanta sono 272 in tutto le case popolari gestite da Erp. Non se ne costruiscono di nuovi dalla metà degli anni ’70.