Comics, sindaco Tambellini: “Edizione 2021 la piu’ bella di sempre”

“È stata un’edizione meravigliosa, la più bella, per quello che significa per quanto è stata preparata, desiderata e perché ci ricollega al passato – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – Abbiamo lavorato tanto per renderla possibile in sicurezza, come doveva essere".

“Rivedere le strade di Lucca così colorate, piene di bambini, ragazzi mascherati e di intere famiglie arrivate da tutta Italia ci ha impressionato – prosegue Tambellini -. Questa edizione va abbracciata, le va voluto bene, per quello che ha rappresentato per la nostra città e per il mondo dei fumetti e dei giochi che ancora una volta è tornato, ci ha visitato con le sue capacità, le sue arti e la sua bellezza”.

Gli agenti della Municipale hanno operato controlli in molte strade e piazze del centro storico e nei parcheggi della periferia compresi quelli di San Concordio e del Polo Fiere. In particolare sono stati effettuati 19 sequestri di merce di venditori abusivi in corte del Biancone, in via Civitali, al parcheggio Palatucci, in via Cavour e piazza Ricasoli, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, piazza San Michele, via Elisa, piazza Bernardini, via Carducci. 9 venditori itineranti sono stati sanzionati per mancanza di licenze. Numerosi controlli anche a esercizi commerciali e attività ambulanti alimentari per verificare certificati verdi e rispetto delle ordinanze.