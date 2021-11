Paolo Andreucci cerca il tricolore Terra al Liburna

MOTORI - Volata finale nel C.I.R.T. per l'undici volte campione italiano Rally Paolo Andreucci ai nastri di partenza del Liburna epilogo del campionato, in programma venerdì 5 e sabato 6 novembre, con la speranza di conquistare il titolo tricolore Terra.

C’è il Liburna ? Allora Paolo Andreucci ci prova. Affiancato da Rudy Briani, dopo la vittoria assoluta nella gara test del Rally delle Marche, il portacolori della Scuderia M33 e Skygate torna per l’ultimo appuntamento tricolore dove proverà a conquistare l’ennesimo titolo di una carriera fantastica. Ucci occupa il secondo posto nel CIRT ma grazie al coefficiente maggiorato di 1,5, il rally Liburna designerà il vincitore della stagione 2021: l’asso garfagnino della MRF Tyres è pronto a mettere in campo tutte le sue armi per portare a casa il titolo. Situazione complicata però: infatti anche una vittoria potrebbe non bastare. Ucci deve vincere e sperare che il suo grande rivale Scandola chiuda al terzo; Andreucci secondo, allora Scandola deve finire quarto sperando che qualcuno (magari Campedelli) riesca ad inserirsi. Al netto degli scarti sono infatti 5,5, i punti che separano i due contendenti alla vigilia della sfida decisiva. Compito assolutamente non facile per Andreucci che a bordo della Skoda Fabia R5 Evo 2 del Team H Sport di Silvio Lazzara ha preso parte al tricolore terra per lavorare sullo sviluppo delle nuove coperture. Il percorso della dodicesima edizione del Liburna Terra prevede 9 PS per una lunghezza totale di 76,880 chilometri di tratti cronometrati. La gara scatterà da Peccioli venerdì 5 novembre alle 14 con la Super Prova Speciale “Tenuta di Canneto” di poco superiore ai 2 chilometri (2,360) con passaggio transito a Volterra nella magnifica Piazza Dei Priori intorno alle 17.30. Dopo il riordino notturno la corsa entrerà nel vivo sabato mattina con il primo giro di 3 PS Riparbella, Serraspina e la mitica Ulignano, la più lunga e insidiosa del lotto. Riordinamento, Parco Assistenza a Peccioli e ripetizione delle tre P.S. di nuovo Riordinamento, questa volta a Volterra nella Zona Artigianale di San Quirico e le due ultime P.S. Serraspina e Ulignano. Arrivo a Volterra in Piazza dei Priori alle ore 16.30. Gara quindi molto selettiva che vedrà i concorrenti impegnati sui mitici sterrati della provincia di Pisa che hanno fatto la storia mondiale del rallismo a chiudere un avvincente e spettacolare CIRT.