Al via i lavori di manutenzione del Pubblico Condotto

Lucca - Il Consorzio 1 Toscana Nord ha avviato i lavori di manutenzione, dal costo di circa 300.000 euro, in programma già dal novembre scorso ma rinviati a causa del maltempo

Sono 4 i principali interventi di manutenzione, per un importo complessivo di circa 300.000 euro, che il Consorzio 1 Toscana Nord effettuerà lungo il corso del Pubblico Condotto, dopo che le insistenti precipitazioni dell’ultimo periodo ne avevano causato il rinvio dalla data di inizio originaria, prevista tra novembre e dicembre. Ora, approfittando di questa finestra di bel tempo e dello scarso livello di acqua del canale, i lavori dovrebbero essere condensati nei prossimi 15/20 giorni. Si tratta prevalentemente della sistemazione e del consolidamento dei tratti di sponda maggiormente

ammalorati e dell’asportazione dei detriti presenti in alveo con relativa rimozione dei rifiuti, con attenzione alle segnalazioni pervenute al Consorzio.

Ad essere interessati saranno il tratto di San Marco che va da Via Roosevelt a Via delle Ville, quello che dalla fine del primo lotto arriva fino a Via del Chiasso Bernardesco, il terzo è quello subito a monte che arriva fino al cimitero di San Pietro a Vico, mentre il quarto è previsto nella zona di Marlia e Saltocchio. Inoltre questa sarà anche l’occasione per sistemare sulla sponda crollata in Via dell’Acquacalda, a monte dell’incrocio con Via dei Cucchi, in località San Pietro a Vico. Già nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo con i tecnici del genio civile, in modo da individuare la soluzione più congeniale, per iniziare i lavori nel più breve tempo possibile.