Arrivati i finanziamenti del Cipess per “Cantiere Toscana”

Interventi per un totale di oltre 120 milioni di euro in 74 Comuni di tutte e dieci le province toscane: sono questi i numeri di “Cantiere Toscana”

il complesso di realizzazioni reso possibile dai quasi 111 milioni di euro di contributi, che riguardano ben 119 realizzazioni e che arriveranno alla Toscana grazie ad un finanziamento da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Per la Versilia i finanziamenti più consistenti sono i 5.100.000 destinati alla Realizzazione del Sistema continuo di dragaggio e trasferimento sedimenti al porto di Viareggio e i 335.000 euro per la manutenzione straordinaria del fabbricato per magazzini “Le Vele”.

A Massarosa invece, in arrivo 1.515.000 euro per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione dell’istituto comprensivo MassarosaII di Piano di Conca.

Infine sono previsti 335.000 euro per la regimentazione della Gora di Stiava e del Fosso del Brentino.