Il gotha del ciclismo mondiale alla Tirreno-Adriatico 2022

CICLISMO - Sarà presentata tra poco la 57esima edizione della "Corsa dei Due Mari", una delle più grandi corse a tappe brevi al mondo. Al via annunciati i migliori esponenti del ciclismo internazionale. Partenza da Lido di Camaiore con una frazione adatta ai velocisti. La Tirreno Adriatico 2021 fu vinta dal fuoriclasse sloveno Tadej Podgacar.

Sul traguardo di Lido di Camaiore ebbe la meglio invece un altro talento di classe assoluta quale il belga Wout Van Aert (nella foto). La corsa ha toccato cinque regioni dell’Italia centrale: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche.

Le indiscrezioni confermano la partenza da Lido di Camaiore per la “Corsa dei Due Mari” organizzata da Rcs Sport. Questo avviene ormai dal 2015 quando il parmense Adriano Malori vinse il prologo a cronometro. A seguire poi ci sono state quattro edizioni con la cronosquadre inaugurale, mentre nelle ultime due edizioni (2020 e 2021) l’avvio dalla località versiliese è avvenuto con tappe in linea vinte in volata dal tedesco Pascal Ackerman nel 2020 e dal belga Wout Van Aert lo scorso anno.

La prossima edizione fra un mese e mezzo si svolgera con la prima tappa in programma di lunedì 7 marzo: una corsa World Tour che vedrà al via molti dei più forti esponenti mondiali del ciclismo, prevede poi martedì 8 marzo, la seconda tappa da Camaiore a Sovicille, comune in provincia di Siena. L’epilogo come sempre sul viale a mare di San Benedetto del Tronto con la tradizionale cronometro individuale.