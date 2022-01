Lucchese tra Olbia e mercato; preso Collodel dalla Cremonese

CALCIO C - Dopo il bruciante 3 a 3 nel recupero con l'Imolese la Lucchese ha ripreso subito la preparazione in vista del prossimo impegno che porterà i rossoneri ad Olbia. Intanto ormai è fatta per il 23enne centrocampista Riccardo Collodel (nella foto) dal Novara. L'annuncio avverrà già nelle prossime ore.

Dopo l’arrivo dell’attaccante Leonardo Ubaldi in prestito dal Pisa si attendono altre novità soprattutto a centrocampo anche alla luce della partenza di Shaka Eklu. In tal senso le dichiarazioni rilasciate da Bruno Russo ” Non meritava di indossare la maglia della Lucchese) hanno suscitato la veemente replica di Augusto Carpeggiani procuratore del calciatore ghanese. Eklu sarà sostituito almeno sul piano numerico, ma con altre caratteristiche tecniche, da Riccardo Collodel, classe 1998. Cresciuto nel Novara ha giocato anche con le maglie di Fiorenzuola e Vibonese e conosce molto bene soprattutto Marco Bellich ma anche Francesco Corsinelli coi quali ha giocato a Novara. Da capire invece come Guido Pagliuca intenderà affrontare l’Olbia anche se è probabile che l’undici iniziale non si discosti troppo da quello che ha pareggiato con l’Imolese. Un paio di novità, in difesa e in attacco, però non le escluderemmo. Sabato la rifinitura e poi la partenza per la Sardegna: solo allora forse ne sapremo di più.