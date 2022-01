Super Green Pass sui trasporti pubblici: aumentano le infrazioni a Lucca

Nel primo giorno di obbligo del Super Green Pass sui trasporti pubblici, la Provincia di Lucca registra un aumento dei passeggeri sprovvisti di certificazione, in controtendenza rispetto al resto della Toscana.

Da sabato 8 gennaio, ultimo giorno in cui era sufficiente il Green Pass base per salire sui trasporti pubblici, a ieri, con l’entrata in vigore dell’obbligo di Super Green Pass, aumentano i controlli e anche le infrazioni registrate nella Provincia di Lucca. Questo è quello che dicono i dati di Autolinee Toscane, che restituiscono la situazione del trasporto pubblico su gomma.

Sabato 8 infatti, a fronte di 376 controlli effettuati alle fermate dei bus, solo 9 passeggeri erano stati trovati sprovvisti della certificazione verde, o che si sono rifiutati di mostrarlo. Ieri, lunedì 10, con le misure che si sono fatte più stringenti, sono invece stati effettuati ben 598 controlli, e gli utenti trovati senza Green Pass rafforzato sono aumentati a 18. Numeri in controtendenza rispetto a quelli del resto della regione, che a fronte di un aumento dei controlli rispetto a sabato (12.268 contro 8662), ha registrato un numero minore di infrazioni sia su base numerica che percentuale: lunedì 587 (4,8%) passeggeri non in regola, rispetto ai 593 (6,9%) di sabato.