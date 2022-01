Surf: il viareggino Brando Giovannoni ancora campione italiano

VIAREGGIO - Si è conclusa a Buggerru in Sardegna la finalissima del Campionato Italiano Junior 2021 di surf da onda per le categorie Under 12-14-16-18 anni. Il viareggino Brando Giovannoni bissa il successo del 2020 confermandosi Campione Italiano Under 16 anche per l’anno 2021.

Un successo schiacciante se si considera che l’atleta ha dovuto saltare una delle tre tappe in concorso perché impegnato in Costa Rica con la Nazionale Italiana e, quindi, con una sola vittoria all’attivo nella prima tappa laziale di Santa Marinella ma con punteggio zero nella seconda tappa casalinga di Forte dei Marmi.

Giovannoni da due anni è entrato nel Gruppo Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e fa parte in pianta stabile della Nazionale Italiana Junior.

Il Surf dal 2020 è sport Olimpico e la Surfing Fisw ha selezionato atleti di alto livello per le future qualificazioni, e tra questi figura anche Brando Giovannoni che, fin da piccolo, ha inanellato 18 vittorie sul territorio nazionale, 6 podi e piazzamenti in gare internazionali compreso un 15° posto al Campionato Europeo nel 2018 dove, a soli 12 anni, gareggiò con gli under 16.

Quella del surf da onda è una disciplina difficile da allenare professionalmente per chi vive in Italia a causa delle sporadiche mareggiate. Per questo Giovannoni è costretto a trasferirsi spesso all’estero, spostandosi stabilmente tra Francia, Portogallo e Spagna, senza disdegnare le onde locali che, per conformazione delle secche marine, risultano comunque molto allenanti.