Un solo e unico grande Viola Club per tutta la Valle del Serchio

CALCIO - No ai campanilismi, sì alla solita fede...calcistica. Si potrebbe definire così il motto del neonato Viola Club Barga e Alta Garfagnana che nasce dalla fusione del Viola Club Barga e del Viola Club Alta Garfagnana.

Così Barga e Alta Garfagnana hanno deciso recentemente di unire le forze, accomunando l’alta con la bassa Valle del Serchio. Tra le altre caratteristiche del neo nato viola club anche le quote rosa. Il vertice del neonato club è tutto al femminile. Presidente Valeria Belloni e vice presidenti Elisa Rocco, per Barga e Laura Bocchi per Alta Garfagnana. E una bella presenza al femminile anche all’interno del consiglio direttivo. In tutto i soci attivi sono oltre 300 e provengono da tutta la Valle: da Minucciano fino a Borgo a Mozzano, passando per Barga. Numeri notevoli che rendono questo club uno dei più importanti in Toscana. All’attivo nella stagione in corso l’organizzazione pullman per portare i tifosi della Valle del Serchio ad assistere alle gare della Fiorentina allo stadio “Franchi”, grazie in particolare all’impegno di Giuseppe Lenzi e l’assistenza ai soci per l’acquisto di biglietti e per ogni altra esigenza targata, naturalmente, Fiorentina.