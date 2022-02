Al via a Bagni di Lucca la rassegna Teatro Scuola 2022

BAGNI DI LUCCA - Dopo alcuni appuntamenti ed una serie di corsi preparatori riservati a docenti, ha preso il via l'Edizione 2022 della Rassegna Teatro Scuola, presso l Teatro Accademico di Bagni di Lucca. Nella prima serata si è voluto affrontare uno dei problemi che colpiscono le scuole; il bullismo.

E proprio su questo tema si è svolto un talk show al quale hanno partecipato tra gli altri il Questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella, il provveditore Donatella Buonriposi insieme il dirigente scolastico di Bagni di Lucca Francesco Feola; sul palco per l’amministrazione comunale la consigliera Maria Barsellotti e Michela Innocenti direttrice artistica della manifestazione. La regione Toscana, che sostiene la Rassegna, era rappresenta da Mario Puppa. Ospite dell’incontro anche il presidente della Fondazione CRL Marcello Bertocchini; nel corso della serata il presidente ha anticipato una iniziativa importante e legata alla problematica dal nome “Nessuno escluso” che verrà approvato venerdì 11 febbraio. Al bando potranno partecipare organi e associazioni del terzo settore in abbinamento ad enti pubblici o scuole: sarà questa un’ulteriore opportunità che la Fondazione mette a disposizione delle scuole o delle comunità della provincia.

A partire da Martedì 8 febbraio il Teatro della Scuola torna invece in presenza; è questa una novità ma soprattutto un segnale importante di ripresa dopo lo stop forzato della pandemia. In questa prima fase parteciperanno in presenza solo le scuole della valle con la speranza che il prima possibile si possa ritornare alla quasi normalità, quando cioè arrivavano a Bagni di Lucca quasi un centinai di scuole da tutta Italia. E’ questo quanto hanno auspicato sul palco Michela Innocenti e Maria Barsellotti.

La serata si è conclusa con la consegna dell’attestato di partecipazione ai 20 i docenti che preso parte al primo corso di formazione “Il teatro a scuola” organizzato dalla Rassegna con il sostegno del MIUR