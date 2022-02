Calano ancora contagiati e ricoverati covid; il tasso di positività è al 10,8%

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 3738 (-774) su 37082 test di cui 10435 tamponi molecolari e 26647 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 10,08%.

I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.492.626 di cui 2.221.735 dosi booster. I ricoverati sono 1.245 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 83,2 anni.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 3738 (-774) età media 38

TASSO POSITIVI 10,8% (ieri 11,2%)

RICOVERATI 1245 (-21 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 90 (-1 rispetto a ieri)

DECESSI 20 età media anni 83,2

4 a Lucca

PROV. LUCCA 425 (-52)

PIANA DI LUCCA 178

VALLE DEL SERCHIO 93

VERSILIA 154