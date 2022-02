Nottolini sconfitta ad Ancona: continua la maledizione tie break

PALLAVOLO B1 DONNE - Alla ripresa del campionato dopo lo stop forzato (causa pandemia) di circa due mesi, ancora una volta il tie-break risulta fatale alla Nottolini Toscana Garden battuta 3-2 dalla Battistelli nella gara giocata ad Ancona. Parziali 19/25 25/23 25/18 17/25 16/14.

Battuta d’arresto per la squadra di coach Stefano Capponi nonostante la buonissima prova corale di squadra ed una superlativa Lara Salvestrini, top scorer di serata con 24 punti e le doppie cifre delle sue compagne Tesanovic (19) Lunardi, Bianciardi e Catani (12) che sottolineano la buona prestazione come pure la regia del capitano Bresciani e la difesa di Battellino. Tuto ciò però non è bastato per evitare una bruciante sconfitta e portare a casa una vittoria che alla fine sarebbe stata il giusto premio per le bianconere capannoresi. Ovviamente di fronte c’era una signora squadra che al momento attuale è in ritardo di classifica ma che tutti gli addetti ai lavori danno come una delle squadre protagoniste per un finale di campionato dopo soprattutto la nuova ripartenza. Adesso subito testa alla trasferta in terra Umbra di sabato prossimo contro Trevi. Ma se la determinazione sarà la medesima in casa-Nottolini si può sperare in un risultato positivo.