A Massa il centro regionale di raccolta aiuti di Colors for Peace

Massa - L'associazione, sostenuta dalla Robert Kennedy Foundation, ha avviato una raccolta di aiuti in numerosi punti della Toscana. A Massa il centro logistico per lo smistamento e l'invio dei convogli al confine con l' Ucraina

L’arrivo di mezzi della Croce Rossa e delle altre associazioni umanitarie è quasi costante, con i volontari che scaricano le merci da stoccare, catalogare ed inviare al confine dell’Ucraina. I beni di prima necessità vengono suddivisi per categorie e contrassegnati in italiano, inglese ed ucraino per poi venir impilati sui pallet per essere pronti ad essere caricati sul camion.

Siamo nella periferia di Massa, dove questo capannone, messo a disposizione da un imprenditore privato, è diventato il centro raccolta regionale degli aiuti arrivati ai vari centri raccolta dell’associazione Colors For Peace di S.Anna di Stazzema, sostenuta dalla Robert Kennedy Foundation.

Una raccolta di aiuti nata all’indomani dell’invasione russa in Ucraina – dove l’associazione aveva in esposizione una mostra di disegni di bambini – e che si prefissava lo scopo di inviare almeno un camion di aiuti, ritrovandosi, in pochi giorni, ad avere la necessità di organizzare un vero e proprio convoglio di numerosi mezzi per trasportare quanto donato dai cittadini toscani.

Un primo sostegno logistico è stato fornito dalle associazione dei balneari della Versilia e della riviera Apuana che hanno voluto donare un trasporto per consegnare parte della merce e i cui rappresentanti sono giunti al centro di Massa per manifestare la vicinanza della categoria alla causa umanitaria.