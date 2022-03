Calano i nuovi casi in Toscana e a Lucca; lieve rialzo del tasso di positività

PROV. DI LUCCA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 5280 (-1498) su 32625 test effettuati di cui 8441 tamponi molecolari e 24184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 16,18%. I nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 714 (-233)

I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.783.880 di cui 2.339.551 dosi booster. I ricoverati sono 790 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 8 uomini e 13 donne con un’età media di 83,4 anni.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 5280 (-1498) età media 37

TASSO POSITIVI 16,1% (15,9%)

RICOVERATI 790 (= rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 35 (+2 rispetto a ieri)

DECESSI 21 età media anni 83,4

2 a Lucca

PROV. LUCCA 714 (-233)

PIANA DI LUCCA 320

VALLE DEL SERCHIO 111

VERSILIA 283