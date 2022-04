Accordo tra polizia postale e Fondazione Crl contro gli attacchi informatici

PROVINCIA DI LUCCA - Un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “sensibili” tra la polizia postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La firma è stata siglata alla presenza del Questore della Provincia di Lucca, Alessandra Faranda Cordella, dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana Alessandra Belardini, e il presidente della Fondazione Marcello Bertocchini,

La collaborazione sarà concretizzata non solo nello scambio di informazioni, ma anche con reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.