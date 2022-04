Achraf Leckhal vince ancora; bella conferma a livello interregionale

PUGILATO - Riunione interregionale giovanile di pugilato a Lucca. Sconfitta per Abd Almottalib Loufti mentre vince e convince Achraf Leckal nella squadra della Toscana che ha affrontato una rappresentativa mista di più regioni.

Interessante riunione di pugilato a carattere interregionale (13 incontri in cartellone) tra la squadra giovanile della Toscana ed una mista composta da Veneto, Emilia, Marche, Lazio e Campania. La manifestazione promossa dal comitato regionale toscano della Fpi è stata organizzata dalla Pugilistica Lucchese che ha inserito nel programma due pugili. Loutfi Abd Almottalib 44 kg schoolboy al debutto ha affrontato Simone Ferrara (NapoliBoxe): 3 riprese da un minuto e mezzo che hanno visto prevalere di misura Ferrara apparso più preciso ma Abdul (così lo chiamano i compagni in palestra) ha messo il cuore oltre l’ostacolo disputando una prova oltre le aspettative e finendo sconfitto per un soffio. Monselesan e Bianchi che lo seguono in palestra possono ritenersi soddisfatti del lavoro fin qui svolto. Nella categoria youth (classe 2004) Achraf Lekhal (Pugilistica Lucchese) nella categoria 71 kg ha battuto ai punti un avversario molto bravo che risponde al nome di Nicolò Vettore della Arl Thai Drago Padova). Il veneto dotato di un maggiore allungo ha iniziato bene mentre Lekhal si è preso il tempo di studiare l’avversario cercando di accorciare la distanza passando sotto al sinistro diretto di Vettore. Nella seconda ripresa il 18enne lucchese è riuscito a chiudere spesso alle corde Vettore andando più volte a segno anche se il veneto poi tornava a segno con un sinistro molto fastidioso. Ripresa a favore di Achraf che si aggiudicava anche la terza andando a segno con serie molto incisive. Una vittoria meritata anche se di misura contro un avversario decisamente insidioso. Era il 24esimo match di Lekhal che vorrebbe fare una stagione intensa per poi puntare al titolo regionale dei 67 kg youth.