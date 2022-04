Aumentano i casi-covid, calano i ricoveri; tasso positività al 16%

I nuovi casi positivi sono 5.653 su 35.248 test di cui 3.573 tamponi molecolari e 31.675 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,04% (81,8% sulle prime diagnosi). 513 i contagi in provincia di Lucca.

Ricoveri in calo in Toscana. Sono 673 complessivamente (-25), 23 in terapia intensiva (stazionarie).

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 5653 (+4450) età media 46

TASSO POSITIVI 16% (ieri 14,8%)

RICOVERATI 673 (-25 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 23 (= rispetto a ieri)

DECESSI 13 età media anni 82

= a Lucca

PROV. LUCCA 513 (+350)

PIANA DI LUCCA 232

VALLE DEL SERCHIO 117

VERSILIA 164