Fondi Pnrr: quasi 20 milioni per le scuole della Versilia

Una pioggia di milioni è arrivo in Versilia per la costruzione di nuove scuole. In tutto quasi 20 milioni, legati ai fondi Pnrr, che andranno a coprire quei progetti presentati dai Comuni che sono stati inclusi nella graduatoria di fabbisogno elaborata dalla Regione Toscana.

Per vedere effettivamente aggiudicate le risorse europee manca ancora la firma sul decreto del Ministero, ma intanto sono già definiti i progetti ammessi e finanziabili.

Veniamo nel dettaglio. La parte del leone in questo bando l’ha fatta Forte dei Marmi che in tutto si attesta oltre otto milioni di euro. Di cui 7,2 per finanziare il primo e secondo lotto della realizzazione della nuova scuola primaria in via Padre Ignazio da Carrara, compresa la palestra le infrastrutture esterne. L’edificio andrà a sostituire la vecchia scuola Carducci di via Melato che sarà demolita. Un milione per le nuove mense scolastiche.

A Pietrasanta circa sei milioni per la costruzione del nuovo polo scolastico di Tonfano, che era stato escluso per un soffio da altri bandi e che ha già pronta la progettazione esecutiva. Adesso l’amministrazione con i tecnici sta valutando come procedere con i cantieri.

Al Comune di Seravezza circa 4,5 milioni che copriranno il nuovo nido di infanzia e la nuova palestra al plesso di Marzocchino. Oltre alla ricostruzione della palestra delle Frediani in centro storico.

Escluso da questo bando il Comune di Camaiore che aveva presentato due progetti per l’ampliamento delle cucine del nido Mafalda. Nessun progetto invece è stato presentato dal Comune di Viareggio. Un’assenza messa in evidenza dal consigliere della Lega Alberto Pardini che parla dell’ennesima occasione persa per poter migliorare il patrimonio edilizio scolastico della nostra città. “Presenteremo un’interrogazione all’amministrazione comunale sulla questione” – fa sapere Pardini, che punta il dito sullo “stallo politico degli ultimi mesi” legato al destino del sindaco.