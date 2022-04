Il Working Tour per i “NEET”, ragazzi che non studiano e non lavorano

LUCCA - Una campagna informativa itinerante dedicata ai giovani che, partita da Torino, sta attraversando tutta l’Italia e oggi ha raggiunto anche il centro storico di Lucca

Il Ministero per le politiche giovanili ha scelto Lucca come unica tappa toscana del NEET Working Tour, campagna informativa itinerante, promossa dalla Ministra Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale e, per la tappa Toscana, anche con il Comune di Lucca e Lucca Crea. L’iniziativa si rivolge ai NEET (Not in Education, Employment or Training): giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione.

Protagonisti della tappa lucchese, oltre alla Ministra alle politiche giovanili, alcuni toscani di successo i cui racconti, già protagonisti di diverse edizioni di Lucca Comics & Games, ambiscono a fornire un punto di vista diverso che possa ispirare non solo le nuove generazioni, ma anche informare e aggiornare sulla nuova contemporaneità di cui tutti facciamo parte.

In piazza Napoleone è arrivato il NEET Working Truck con l’allestimento di un vero e proprio “villaggio” per i giovani.

Il Truck ospita un palco di fronte gli stand dei partner come Confcommercio e Confartigianato e delle realtà formative del territorio come: Formetica, Per-Corso Agenzia Formativa, Fondazione Campus Lucca, Zefiro, Croce Verde Lucca, Centro Nazionale Volontariato, Servizi Civili del Territorio, Dipartimento per lo Sport, STAF Toscana, Confartigianato, Consulta Studentesca Giovanile Lucca e Caritas Diocesiana Lucca.