Mutui, in Toscana scende sotto i 40 anni l’età media dei richiedenti

TOSCANA - Il 76% delle domande di finanziamento è per l’acquisto di una prima casa e per lìosservatorio di Facile.it e mutui.it le richieste firmate dagli under 36 rappresentano il 50% di quelle totali.

Aumenta il numero di giovani che chiedeono un muto prima casa anche se, sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.

Attraverso analisi e simulazioni i siti Facile.it e Mutui.it hanno verificato che nel primo trimestre 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Lucca è stato pari a 140.851 euro, in linea rispetto al valore dello scorso anno .

Se a livello regionale, nel primo trimestre 2022, si è cercato di ottenere, in media, 144.808 euro, in aumento del 3,4% rispetto allo scorso anno guardando agli importi medi richiesti a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante è quella di Siena seguita da Pistoia ( e Arezzo. Valori in calo, invece, per le province di Pisa , Grosseto e Massa-Carrara.

Sempre a livello regionale, il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell’età media degli aspiranti mutuatari che in Toscana, grazie alle agevolazioni statali, è scesa a 38 anni quando era poco più di 41 anni appena un anno fa e dall’aumento delle richieste di mutui per la prima casa che, nella regione, arrivano al 76% delle domande di finanziamento totali.