Nomine Asl Nord Ovest, Del Ghingaro lascia la guida della Conferenza dei sindaci

VIAREGGIO - Giorgio Del Ghingaro si è dimesso dalla presidenza della Conferenza dei sindaci di Area Vasta. L'assemblea è chiamata a breve ad esprimersi sulla nomina del nuovo Direttore Generale della Asl Toscana nord ovest.

Carica al momento ricoperta da Maria Letizia Casani che, da quanto emerso nei giorni scorsi, la Regione sarebbe intenzionata a confermare.

Nella lettera inviata in queste ore all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e ai sindaci dell’Area vasta il sindaco di Viareggio spiega di non essere stato coinvolto nella decisione sulla nomina pur avendo chiesto chiarimenti e informazioni ritenute “indispensabili”,” anche in relazione ai futuri assetti della sanità territoriale”. A seguito della nomina del Direttore Generale, subirebbero dei cambiamenti anche le direzioni territoriali ,che hanno affrontato in questi due anni l’impatto della pandemia sui servizi sociosanitari.

Sullo sfondo restano i rapporti, sempre più tesi, tra Del Ghingaro e il presidente della Regione Eugenio Giani il quale ha competenza diretta su queste nomine. Ma il presidente, afferma Del Ghingaro, “si è interfacciato con diverse figure istituzionali ma non ha ritenuto di farlo con la presidenza della conferenza.” Di qui le dimissioni dalla guida dell’assemblea.