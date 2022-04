Nottolini batte Porto S. Giorgio e blinda la salvezza in B1

PALLAVOLO B1 DONNE - La Nottolini Toscana Garden supera 3-1 il Porto San Giorgio e stacca con alcune giornate di anticipo la salvezza che era l'obiettivo principale della stagione della squadra del presidente Paolo Gradi. Prova convincente della formazione di coach Capponi che s'impone coi seguenti parziali: 25/21; 25/19; 23/25; 25/19

Festa grande alla PalaPiagggia di Capannori in una sabato sera dove il titolo è bello e scritto “Nottolini in B1 anche il prossimo anno”. Davanti all’ex-Maila Venturi oggi libero dell’Acqua e Sapone Roma in A1, la squadra bianconera batte 3 a 1 il Porto San Giorgio e grazie al franco successo sulle marchigiane conquista con alcune giornate di anticipo la salvezza. Obiettivo centrato e non da poco considerate tutte le vicissitudini che anche quest’anno ha dovuto affrontare la bella realtà capannorese. Sulla strada di capitan Bresciani & C. si poneva dunque questo Energia 4.0 che era avversario assolutamente da non sottovalutare. Lo sapevano benissimo coach Capponi e le sue ragazze che hanno affrontato la partita col piglio giusto vincendo con relativa facilità il primo set chiuso sul 25 a 21 e ribadendo tale superiorità anche nel secondo parziale vinto a 19. Sul 2 a 0 e coi risultati che pervenivano dagli altri campi la Nottolini allentava la pressione e Capponi ne approfittava per effettuare qualche rotazione e concedere spazio ad alcuni elementi come Elisa Romani nel ruolo di regista. Terzo set vinto di misura dalle ospiti 25 a 23. Ma per la serie ” Abbiano scherzato” la Nottolini saliva di nuovo in cattedra e si aggiudicava il quarto e decisivo set ancora a 19. Top scorer di serata, e non è una novità, Lara Salvestrini con 14 punti. Poi nel post-partita radio pallavolo gracchiava delle sconfitte di Chieri e Jesi che accertavano la matematica salvezza con ben quattro giornate di anticipo. Bene, brave , bis per tutto il gruppo-Nottolini che può andare alla ricerca del miglior piazzamento possibile. Intanto martedì sera di nuovo in campo (ore 20,30) nel recupero in casa delle laziali del Pomezia.