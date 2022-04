Si inverte la curva in Versilia: “Personale sanitario ancora sotto stress”

Dopo una rapida e costante crescita è di nuovo in frenata la curva pandemica in Versilia. I dati del monitoraggio settimanale diffusi dalla Asl mostrano una discesa dei contagi in tutta l’area Toscana nord ovest.

Guardando alla zona versiliese, si è passati dai 1.757 ai 1.428 degli ultimi sette giorni. Un calo evidente anche nelle scuole, dove nell’ultimo mese si era tornati sopra i livelli di guardia. Dai 346 casi settimanali di prima agli attuali 246.

In aumento invece i ricoveri: all’ospedale Versilia sono 52 i posti letto Covid occupati (11 in più in una settimana) e torna ad essere occupata un posto di terapia intensiva.

L’ultimo mese ha registrato una crescita esponenziale dei contagi – commenta al Tg Noi Alessandro Campani, Direttore della Zona Distretto della Versilia. Probabilmente siamo al plateau di questa ennesima recrudescenza della pandemia – spiega ancora – favorita dalle continue varianti e dall’allentamento delle restrizioni.

“A preoccupare è la situazione del personale sanitario ospedaliero” – afferma Campani. “Lo staff è sotto stress, ridotto a causa di diffusi contagi e quarantene ma sempre sotto sforzo, visto che tutte le attività ordinarie sono garantite.” A dare fiducia e ottimismo in una rapida uscita da questa fase critica è l’arrivo della bella stagione e un cambio sostanziale delle temperature.