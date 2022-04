Terzo settore, 78mila euro per i giovani volontari

PROV. LUCCA - A tanto ammontano i finanziamenti per i 16 progetti sviluppato nella nostra provincia, che hanno vinto il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì

Settantottomila euro in arrivo per giovani della provincia di Lucca impegnati nel volontariato e nel Terzo Settore. A tanto ammontano i finanziamenti destinati ai 16 progetti della delegazione di Lucca che hanno vinto il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, è stata realizzata da Cesvot e finanziata da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Un bando che invita a farsi parte attiva del cambiamento nelle comunità dando forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore e di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. Una chiamata a impegnarsi e fare rete a cui i giovani della provincia hanno risposto con grande partecipazione, segno e conferma della vitalità e vivacità del tessuto associativo lucchese.