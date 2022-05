Marvin Demollari batte ai punti il nicaraguense Cajina

PUGILATO - Bella prova del peso leggero lucchese che ha superato ai punti il pugile caraibico. Un buon test per Marvin che ha dovuto impegnarsi a fondo. Buon rientro anche di Samuele Giuliano assente dal ring da oltre sei mesi. Vince anche Miguel Bachi. Il match Demollari-Cajina prossimamente in onda su Noi Tv.

Bella serata di boxe al palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano e notevole attesa per il rientro di Marvin Demollari che saliva sul ring dopo le sconfitte con Benkorichi per il titolo tricolore dei Leggeri e con Santacroce in Friuli. Una bella prova quella del pugile lucchese che se la vedeva con il nicaraguense Reynaldo Cajina. Marvin ha assunto subito l’iniziativa dettando i tempi del match ma ha trovato sulla sua strada un avversario ostico e che ha fatto leva sulla sua grande esperienza. Insomma un autentico mestierante del ring non facile da colpire e che spesso veniva avanti a testa bassa. Marvin ha provato anche a forzare per cercare di risolvere il match prima del limite ma non c’è stato nulla fare. Vittoria netta ai punti e almeno quattro riprese vinte su sei e due da considerare in parità. Un incontro forse più agevole sulla carta di quanto non sia stato sul ring.

Nell’altro incontro a livello professionistico il “romano de Roma” Yeler Vazquez al limite dei 58 ha vinto per kot alla quarta ripresa sull’inglese Atai Shaheer. Subito ko alla prima ripresa i britannico ha tenuto con orgoglio ma nel corso del quarto round ha dovuto arrendersi. Sicuramente è stato il match più spettacolare della riunione. Tra gli altri incontri della serata borghigiana negli Elite 80 kg da segnalare la vittoria di Miguel Bachi che ha battuto Lorenzo Banti al termine di una match che l’atleta della Boxe Giuliano ha gestito con buona padronanza. Nella stessa categoria (Elite 80 kg) Samuele Giuliano tornava sul ring dopo oltre sei mesi causa un fastidioso infortunio ad un mano. Il 19enne pugile di Borgo a Mozzano ha dato buona dimostrazione della sua tecnica (ma su questo non c’erano dubbi) superando Michele Santoli della Metauro Boxe, un 32enne di esperienza. Era importante per Giuliano riprendere confidenza e riassaporare il clima del quadrato e dei guantoni.