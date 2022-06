Cipollini Jr dal Giro della Valdera al…campionato italiano

CICLISMO - Il diciottenne veneto Leonardo Volpato dell’U.C. Giorgione Ven-Cam ha vinto il primo Giro Ciclistico della Valdera a tappe juniores conclusosi sul traguardo di Terricciola dove si è imposto nella terza ed ultima tappa Mirko Bozzola della Aspiratori Otelli nei confronti di Volpato.

E’ andato in archivio un Giro della Valdera per Juniores ben organizzato dalla A.C. “Una Bici X Tutti” con il presidente Claudio De Angeli ed i suoi più stretti collaboratori che che hanno profuso tanto impegno nella perfetta riuscita della manifestazione. La gara è stata dominata dall’UC Giorgione che ha interpretato in maniera perfetta la corsa sul piano tecnico e tattico. Dominio quasi assoluto con il successo nella prima tappa a Capannoli grazie a Leonardo Vardanega; nella seconda a Chianni con Giovanni Zordan (terzo Volpato) e poi il Giro con lo stesso Leonardo Volpato autore di una splendida fuga assieme a Bozzola nell’ultima frazione. Al traguardo arrivo in parata senza volata e tanta gioia sia per il vincitore di tappa che per il secondo arrivato poichè il “Valdera” ormai era suo.

Per Volpato oltre alla maglia bianca Regione Toscana anche quella rossa della classifica a punti; la verde del gran premio della montagna è andata a Matteo Scalco del Borgo Molino Vigna Fiorita; il primo dei giovani (17 anni) e quindi la maglia bianca a Simone Gualdi (S.C. Cene); la maglia azzurra dei traguardi volanti al toscano Romeo Alessandro Zanetti della Regia Congressi Seiecom Valdarno. Ed infine la maglia grigia, primo toscano in classifica generale, sulle spalle di Lorenzo Conforti della Work Service-Speedy Bike. Si è ben comportato anche il nostro Edoardo Cipollini (nella foto) della Fosco Bessi Calenzano che non a caso, in virtù del buon avvio stagionale, ha meritato la convocazione con la maglia della Toscana per il campionato italiano che si svolgerà domenica prossima a Cherasco in provincia di Cuneo. Ricordiamo che Cipollini Junior è un primo anno e dunque promette di diventare protagonista anche in questa categoria dopo aver dominato tra gli Allievi.