Gesam Le Mura se la gioca con la Magnolia Campobasso

BASKET A1 DONNE - Scatta nel fine settimana a Cagliari il massimo campionato di basket femminile, il 13esimo consecutivo in A1 per Le Mura Lucca che non è roba da poco. Primo avversario stagionale sulla strada delle biancorosse il Magnolia Campobasso, squadra di buon livello tecnico. Si profila una gara incerta e spettacolare. Lucca avanti 3-1 nei confronti diretti.

In principio fu Lucca-Como 51-68 del 24 ottobre 2010, la prima volta che Lucca mise piede sul pianeta A1 del basket femminile. Dodici anni fa, una eternità in tutti sensi. Oggi 12 anni dopo, o quasi Le Mura è ancora in A1 e c’è sempre stata, unica squadra italiana assieme al formidabile Schio. Ora potremmo aggiungere si comincia a fare sul serio anche se la bella semifinale di SuperCoppa contro il solito Schio mica è stato uno scherzo. Ecco, in quel frangente al PalaManchi di Alghero le biancorosse di coach Luca Andreoli si sono espresse benino anche se i margini di miglioramento sono tangibili, a cominciare dall’inserimento delle due americane Agnew e Morrison (nella foto) e della stessa olandese Treffers. E poi dall’altra parte del campo non ci sarà sempre lo squadrone scledense. Così all’Opening di Day di Cagliari che scatta sabato pomeriggio, siamo rimasti in Sardegna e con un pizzico di saggezza a cui dovrebbero attingere anche altri sport, Lucca troverà come primo avversario stagionale del 13esimo campionato consecutivo in A la Magnola Molisana Campobasso di coach Mimmo Sabbatelli. Le rossoblu sono sicuramente squadra di buon lignaggio in grado di ritagliarsi un posto al sole alle spalle delle grandi, un pò lo stesso ruolo che vorrebbe avere anche il Gesam Le Mura. Si profila una gara avvincente ed equilibrata e sarà subito un bel test per le ambizioni di Miccoli & C. Il pallone a spicchi racconta che lo scorso anno Le Mura ottenne due franche vittorie. Spettacolare il blitz all’andata (era il 31 ottobre), quando Miccoli & C. violarono il parquet delle molisane con una gara di grande livello tecnico. Al ritorno Lucca s’impose ma in modo più sofferto cogliendo tuttavia la settima vittoria consecutiva tra le mura amiche. Campobasso, che rientrava in campo dopo 40 giorni di stop causa covid, giocò comunque una bellissima partita. Lucca s’impose grazie al collettivo con ben quattro atlete (Miccoli, Kaczmarczyk, Wiese e Dietrick) in doppia cifra.