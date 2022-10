Aumentano gli incidenti stradali: Lucca al terzo posto in Toscana

Aumentano gli incidenti, ma cala il numero dei sinistri mortali: questi i dati elaborati da Aci-Istat per la provincia di Lucca riferiti al 2021. Rispetto all’anno precedente, infatti, su tutto il territorio provinciale gli incidenti sono in aumento di circa 342 unità, passando da 1154 del 2020 - complice l’effetto lockdown - ai 1496 del 2021.

Nonostante l’aumento degli incidenti, però, è calata la mortalità: da 16 si è passati a 14 vittime. Un dato che inserisce Lucca tra le province con l’indice di mortalità più basso della media nazionale, con meno di un morto ogni 100 incidenti.



“I dati in nostro possesso – commenta il direttore dell’Automobile Club lucchese, Luca Sangiorgio – ci restituiscono un’immagine sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Registriamo un lieve aumento del numero degli incidenti stradali rispetto al 2020: all’epoca, infatti, il numero di incidenti era sceso a 1154, complici anche i mesi del lockdown, contro i 1809 del 2019. Nel 2021 si è arrivati a circa 1500 incidenti e questo non deve farci desistere dalla battaglia per la sicurezza stradale, che portiamo avanti a tutti i livelli, dai più piccoli ai più grandi. Se da una parte vediamo comportamenti sempre più responsabili alla guida, dall’altra ci troviamo a dover gestire nuovi mezzi di locomozione che spesso sfuggono alle regole e alle normative vigenti. Pensiamo, ad esempio, ai monopattini che stanno popolando sempre di più le nostre strade e che difficilmente rispettano il codice della strada e quello, altrettanto importante, del buonsenso. Come Aci, siamo quotidianamente impegnati a promuovere la sicurezza e l’educazione stradali ad ogni livello, soprattutto nelle scuole e con giornate e iniziative dedicate a tutti, in piazza. L’impegno sui più piccoli è costante, perché sono veri e propri ambasciatori di una nuova cultura dell’educazione stradale, da diffondere anche ai più grandi, a partire dai genitori”.



I DATI. La provincia di Lucca si posiziona però al terzo posto, a livello regionale, per numero di incidenti, dopo Firenze (4239) e Livorno (1532), superando di poco Pisa (1453). Da segnalare, inoltre, il numero della popolazione circolante, ovvero i mezzi che circolano per le strade del territorio: Lucca, infatti, supera Livorno, ma segue Pisa e Firenze.



I comuni della provincia che registrano il più alto numero di incidenti sono Lucca con 375 incidenti sui 12 mesi, seguito da Viareggio (289), Camaiore (181), Capannori (144) e Pietrasanta (140). La stragrande maggioranza dei sinistri è avvenuta su strade urbane. Gli scontri frontali sono quelli più diffusi, seguiti solo dai tamponamenti. Le cause, purtroppo, sono sempre le stesse: guida distratta, causata spesso dall’utilizzo di cellulare, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e della segnaletica stradale.



I mesi estivi, in particolare luglio, agosto e settembre, sono i più a rischio a incidenti, così come il venerdì è il giorno della settimana in cui si verificano più sinistri. La fascia d’età più coinvolta, infine, è quella tra i 18 e i 54 anni.

