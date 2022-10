Barga, una giornata dedicata alle api

BARGA - Barga, dopo l’edizione pre pandemia, ha di nuovo ospitato una edizione di “Barga, il Castello delle Api e tutto ciò che vola intorno a loro” organizzata da Comune di Barga, We Planner e Agriturismo Al Benefizio, con la partecipazione di Coldiretti, Toscana Miele, Rete dei Comuni Amici delle Api e Pro Loco Barga.

Così come nel 2019, una intera giornata dedicata all’approfondimento degli effetti benefici che le api e i loro prodotti apportano alla salute nostra e del pianeta e delle difficoltà che stanno mettendo a rischio il loro ecosistema; per tutto questo in programma convegni, Mercato contadino, showcooking, presentazione di libri a tema e giochi per bambini.

Nella sala consiliare di palazzo Pancrazi si sono susseguiti per tutto il giorno dibattiti e conferenze su vari temi come vespa vellutina e l’apiterapia o le proprietà nutraceutiche dei prodotti dell’alveare tenuti da studiosi ed esperti del settore.

Tra i vari eventi, sul piazzale del Fosso la cuoca contadina di Campagna Amica, Francesca Buonagurelli in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Barga ha preparato piatti con i mieli della tradizione, mentre, tra le altre iniziative, sono stati molto apprezzati gli stand dei prodotti di miele della vallata, nonché il mercato contadino organizzato dai produttori di coldiretti.