Dengue, completato l’intervento di disinfestazione in centro storico

LUCCA - Si è concluso in mattinata l'intervento di disinfestazione nelle zone limitrofe a Piazza San Martino, in centro storico a Lucca, dopo la segnalazione della Usl Toscana Nord Ovest di un caso di febbre dengue in città.

Si tratta di un 30enne lucchese, che, tornato da un viaggio in Africa, ha iniziato ad accusare sintomi febbrili e dolori muscolari tali da portarlo a presentarsi al pronto soccorso. Il sindaco, Mario Pardini, che ieri, appena l’esito delle analisi ha confermato la positività al virus trasmesso dalla zanzara Aedes, ha firmato l’ordinanza per la disinfestazione, tranquillizza: “Al momento non abbiamo ragione di temere focolai”.