Caso Dengue in centro storico, domani la disinfestazione nelle vie attorno a Piazza San Martino

LUCCA - A seguito di un caso di febbre Dengue contratto in un paese tropicale e segnalato dalla Azienda Usl Toscana Nord Ovest in centro storico a Lucca, il sindaco Mario Pardini ha firmato un'apposita ordinanza che dispone un intervento di disinfestazione.

L’intervento sarà effettuato dalle 7.30 al primo pomeriggio di domani, mercoledì 5 ottobre, e consisterà nella disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, attraverso interventi sia sugli insetti adulti che sulle larve, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, con ispezioni porta a porta delle abitazioni comprese nell’area segnalata che si estende su un raggio di 100 metri attorno alla zona della cattedrale e comprende:

Piazza Antelminelli; Piazza San Martino; Corso Giuseppe Garibaldi fra Via della Rosa e Via della Dogana; Via Chiostro della Cattedrale; Via del Molinetto; Via Francesco Carrara fra Via del Molinetto e Corso Giuseppe Garibaldi; Via dell’Arcivescovado fra Piazza Antelminelli e Largo Pier Paolo Pasolini; Via del Duomo per il tratto compreso tra Piazza S. Martino e Piazza S. Giovanni; Vicolo della Dogana per il tratto compreso fra via del Molinetto e via della Dogana; Largo Pier Paolo Pasolini; Vicolo Nocchi; Rampa del Baluardo San Colombano; Via delle Trombe tra Piazza Antelminelli e via Antonio Vallisneri; Via S. Donnino da Piazza Antelminelli sino all’incrocio con via del Battistero;

Il trattamento ha una funzione preventiva: la febbre Dengue infatti si trasmette da individuo a individuo attraverso la puntura delle zanzare. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Durante il trattamento di disinfestazione, nell’area interessata dall’intervento il Comune raccomanda di seguire le indicazioni che verranno impartite dal personale incaricato, al quale dovrà essere consentito l’accesso a giardini, cortili, terrazze private. In particolare, sarà necessario restare al chiuso e sospendere il funzionamento di impianti per il ricambio dell’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica. Considerato che per l’effetto deriva gli insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. La frutta e la verdura irrorata sarà poi di nuovo consumabile dopo 15 giorni di tempo. Per lavare mobili e giochi di bambini lasciati all’esterno, dovranno essere usati guanti lavabili.