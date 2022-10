Ancora in corso ricerche di persona dispersa nei boschi di Villa Basilica

VILLA BASILICA - I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sede centrale, stanno intervenendo da giovedì sera alle ore 18,40 nel comune di Villa Basilica, per la ricerca di una persona all’interno di un'area boschiva, da dove è giunta una richiesta di aiuto.

L’area non è raggiunta dalla copertura del segnale telefonico, così i richiedenti dopo aver interagito verbalmente e a distanza con la persona in difficoltà, si sono allontanati in cerca di segnale telefonico per allertare i soccorsi. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno effettuato inizialmente una verifica nella zona indicata, ma ostacolata dalla zona impervia e dal sopraggiungere della notte. Verifica effettuata anche dalle unità cinofile giunte dai comandi di Siena e di Grosseto. Effettuato anche il sorvolo del drone del nucleo SAPR Toscana, con le unità giunte dai comandi di Firenze e Siena, che per mezzo della termocamera hanno effettuato il controllo dell’area dove sono state udite le richieste di aiuto, con esito negativo. Effettuate anche le ricerche con il sistema per la ricerca dei segnali telefonici con il dispositivo DEDALO, giunto dal comando di Prato. IL personale specializzato in topografia a bordo dell’Unità di Comando Locale, che gestisce le operazioni di ricerca, ha predisposto per le prime luci dell’alba, una ricerca con squadre di terra e unità cinofile nell’area interessata.