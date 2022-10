La Motto porta 8 atlete alla fase nazionale dell’Individuale Gold

GINNASTICA RITMICA - La Raffaello Motto porta 8 atlete alla fase nazionale del campionato individuale Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica.

Nella gara disputata al PalaBarsacchi la società della presidentessa Lucia Pieraccini ha ottenuto altri 5 pass che si aggiungono ai 3 guadagnati nelle due prove regionali: una vittoria, tre secondi e un terzo posto è il bilancio della Motto ai vertici in Toscana. Tra le Senior s’impone Arianna Musetti, davanti alla compagna di squadra Juna Campomagnani. Tra le Junior 3 Isabel Puccinelli si piazza seconda, mentre tra le Junior 1 salgono sul podio sia Viola Picchi sia Ester Lena (seconda e terza). Chiara Vignolini tra le Senior, Chiara Badii tra le Junior 3 e Chiara Puosi tra le Junior 2 avevano già conquistato la qualificazione per la fase nazionale, pertanto non sono dovute scendere in pedana.